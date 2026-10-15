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В Псковской области выявили множество нарушений при содержании сельскохозяйственных животных

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Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели 105 проверок ферм и частных подворий на территории Псковской области с начала 2026 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по состоянию на 13 октября, в результате проверок было найдено множество нарушений ветеринарных правил.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы проверили 10 крупных сельскохозяйственных предприятий, три из которых осматривали с помощью дронов, и 95 личных подсобных хозяйств.

На десяти предприятиях было зафиксировано 65 нарушений. Например, в сентябре при проверке ООО «Великорецкое», где содержат крупный рогатый скот, выяснилось, что территория фермы не огорожена должным образом, что позволяет диким животным проникать внутрь. Также на въезде отсутствовали специальные дезинфекционные барьеры для обработки транспорта.

Нарушения по содержанию, учету и маркировке животных обнаружили в 72 личных подсобных хозяйствах. Для обследования 35 из них также применялись беспилотники.

По итогам проверок в отношении предприятий составили 16 протоколов об административных правонарушениях и вынесли восемь постановлений., а владельцам личных подсобных хозяйств объявили 59 предостережений.

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