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Росгвардия Пскова пресекла две кражи: женщина вынесла деньги из кассы, мужчина - водку и консервы

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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух человек по подозрению в кражах из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В первом случае псковичка вечером похитила из кассы магазина на Рижском проспекте более семи тысяч рублей. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники задержали 47-летнюю женщину и передали её полиции.

Второй случай произошёл 13 октября около 11:00 на улице Николая Васильева. Росгвардейцы задержали местного жителя 1989 года рождения, подозреваемого в краже из магазина бутылки водки «Беленькая» и консервов. Сигнал тревоги поступил после того, как сотрудники торговой точки нажали кнопку сигнализации.

По обоим фактам проводятся проверки.

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