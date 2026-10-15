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Пскович оформил на знакомого три кредита на сумму свыше 250 тысяч рублей

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В Пскове местного жителя обвиняют в краже более 250 тысяч рублей со счета знакомого. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, летом 2026 года мужчина пришел к знакомому в гости, чтобы провести время вместе и выпить. Зная, что в телефоне хозяина установлено банковское приложение, позволяющее оформлять кредиты онлайн, обвиняемый попросил смартфон под предлогом входа в свои аккаунты в соцсетях.

Воспользовавшись доверием знакомого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина оформил на него три кредита на сумму свыше 250 тысяч рублей. Деньги он перевел на свою банковскую карту и потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По вменяемой статье обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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