Пскович оформил на знакомого три кредита на сумму свыше 250 тысяч рублей

В Пскове местного жителя обвиняют в краже более 250 тысяч рублей со счета знакомого. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, летом 2026 года мужчина пришел к знакомому в гости, чтобы провести время вместе и выпить. Зная, что в телефоне хозяина установлено банковское приложение, позволяющее оформлять кредиты онлайн, обвиняемый попросил смартфон под предлогом входа в свои аккаунты в соцсетях.

Воспользовавшись доверием знакомого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина оформил на него три кредита на сумму свыше 250 тысяч рублей. Деньги он перевел на свою банковскую карту и потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По вменяемой статье обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.