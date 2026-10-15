Бал-маскарад и дискотека 90-х пройдут в псковском «Лукоморье» в эти выходные

Центр загородного отдыха «Лукоморье» приглашает гостей провести последние тёплые выходные на природе и посетить тематические вечеринки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

В пятницу, 16 октября, в ресторане комплекса состоится королевский бал-маскарад. Гостей ждут с 19:00. Дресс-код — вечерний шик, блеск и маски.

В субботу, 17 октября, «Ретро FM» представит дискотеку 90-х. Начало также в 19:00. Организаторы просят гостей поддержать атмосферу вечера и выбрать наряды в стиле 90-х.

Помимо вечеринок, посетители смогут прогуляться по сосновому лесу и пляжу, отдохнуть на природе и встретить рассвет.