Две жительницы Пскова поблагодарили врачей скорой помощи за оперативность и чуткость

Две жительницы Пскова выразили благодарности врачам и фельдшерам станции скорой помощи за оперативность и качество работы в группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи, которая приехала на вызов 8 октября в 23:00 по адресу: улица Коммунальная, дом 45. Мне стало плохо с сердцем, поднялось высокое давление, и я очень плохо себя чувствовала. Приехали две девушки: врач Анастасия Фрол и фельдшер Галина Кустова. Это настоящие профессионалы и умницы! Они меня успокоили, внимательно поговорили, расспросили о самочувствии. Сделали кардиограмму, измерили давление, поставили укол и дали таблетки. Подробно рассказали, как и что принимать дальше. Спасибо им огромное за чуткость, оперативность и человеческое отношение! Низкий поклон за ваш труд», — написала жительница Пскова Е.В. Щелкунова.

Вторая жительница Пскова выразила благодарность бригаде и доктору Татьяне, которая 13 октября приехала на вызов на улицу 2-я Торфяная в течение 20 минут.

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде и доктору Татьяне,которая 13 октября приехала на вызов в течение 20 минут. У меня было очень высокое давление. В 21:44 был сделан вызов, и диспетчер отправил бригаду,а в 22:10 доктор уже оказывала помощь. Сделала ЭКГ, измерила давление и внутривенно ввела мне магнезию. Но ввела не просто, а медленно в течение 20 минут, с паузами, не перегружая сосуды, и не уехала пока давление не начало снижаться. Огромное спасибо», — написала псковичка.