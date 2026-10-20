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Партия швейцарского мороженого не прошла проверку на границе РФ в Псковской области

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Ветеринарный контроль партии мороженого в количестве 13,5 тонны провел государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, всю партию запрещенной продукции вернули на сопредельную территорию.

Изображение сгенерировано нейросетью

В ходе проверки должностное лицо ведомства выявило нарушение указания Россельхознадзора: зафиксировано поступление товара швейцарского предприятия, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита в/через территорию Российской Федерации.

Ввоз мороженого на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.

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