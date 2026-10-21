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АО «Транснефть – Верхняя Волга» оказало благотворительную поддержку Великолукской школе-интернату

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АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную поддержку Великолукской средней школе-интернату для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Предприятие выделило средства на приобретение оборудования для учебной и внеклассной работы. Дополнительно были направлены средства на организацию для воспитанников экскурсии в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

АО «Транснефть – Верхняя Волга» на протяжении многих лет шефствует и оказывает системную поддержку воспитанникам школы-интерната. В 2025 году волонтеры предприятия провели благотворительную акцию «День улыбки», приуроченную к Всемирному дню улыбки, в ходе которой детям подарили индивидуальные наборы с развивающими конструкторами. В преддверии новогодних праздников представители предприятия передали школе-интернату праздничные наборы в рамках ежегодного благотворительного марафона добрых дел.

Благотворительность и волонтерская работа – неотъемлемая часть корпоративной социальной ответственности АО «Транснефть – Верхняя Волга». Предприятие реализует благотворительные программы и волонтерские акции в 14 регионах своего присутствия. На счету компании свыше 800 добрых дел в более чем 50 населенных пунктах. 

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