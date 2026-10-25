В Роспотребнадзоре рассказали, кому в первую очередь нужно привиться от гриппа

Привиться от гриппа в первую очередь следует людям старше 60 лет, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В первую очередь вакцинация от гриппа рекомендована людям старше 60 лет, детям, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями, медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам образовательных организаций», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что вакцинация также важна для людей, которые по месту работы или проживания относятся к группам повышенного риска инфицирования гриппом или неблагоприятного исхода в случае заболевания, пишут РИА Новости.

«В течение первых двух недель после прививки, пока идет выработка иммунного ответа на прививку, желательно избегать контакта с лицами, больными инфекционными заболеваниями», - предостерегли в ведомстве.