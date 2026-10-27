Премии от 10 до 60 тысяч рублей вручат волонтёрам Пскова

В Пскове продолжается приём заявок на ежегодную премию главы города в сфере добровольчества «Я – волонтёр». Участвовать могут волонтёры города Пскова от 14 лет, имеющие бумажную или электронную книжку добровольца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В этом году награды будут вручаться в пяти номинациях. «Волонтёр года» (1, 2 и 3 место) присуждается за наибольший вклад в добровольческую деятельность Пскова. «Волонтёр Памяти» – за участие в патриотических проектах и сохранение исторической памяти. «Активный старт» предназначен для тех, кто недавно зарегистрировался на портале ДОБРО.РФ и уже успел набрать наибольшее количество волонтёрских часов. «Преданность делу» отмечает максимальное количество часов, посвящённых одному направлению добровольчества. «Постоянный доброволец» – для тех, кто регулярно и стабильно вносит свой вклад в развитие волонтёрского движения.

Заявки и необходимые документы принимаются до 20 ноября включительно в электронном виде на почту ee.dolgina@pskovadmin.ru с пометкой «Я – волонтёр» или в печатном виде по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, 23.

Подробные условия участия и перечень необходимых документов – в положении о премии.

Имена победителей объявят 5 декабря в 17:00 на торжественном мероприятии в актовом зале Псковского государственного университета.

Вопросы можно задать по телефону: 56-41-88 или в сообщениях группы Молодёжного центра Пскова «ВКонтакте».