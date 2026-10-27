Военный по примирению сторон избежал ответственности за ножевое ранение в Великих Луках

Псковский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование в отношении военнослужащего, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Производство по делу остановлено в связи с примирением сторон, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

По данным следствия, инцидент произошел 30 января около 02:00 в одном из жилых домов на улице Песочной в Великих Луках. Ефрейтор одной из войсковых частей в ходе конфликта, причиной которого стала ревность к супруге, ударил оппонента охотничьим ножом в плечо.

В результате пострадавшему диагностировали открытую резаную рану, квалифицированную как легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство. Действиям военнослужащего дали правовую оценку по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Военнослужащий возражений против данного решения не имел.

Учитывая позицию обеих сторон, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании статьи 25 УПК РФ.