Гибкие навыки не теряют актуальности, но требования к ним меняются — исследование

На фоне изменений рынка труда меняется и спрос работодателей на навыки кандидатов. В структуре требований работодателей все больше места занимают профессиональные навыки, связанные с конкретными рабочими задачами. При этом гибкие навыки по-прежнему востребованы, однако требования к ним за последние четыре года заметно изменилась. По данным исследования hh.ru, с 2022 по 2026 год доля гибких навыков среди упоминаний тысячи наиболее распространенных навыков в вакансиях сократилась с 26,3% до 19,3%. При этом одни универсальные компетенции стали встречаться реже, а другие, напротив, усилили позиции.

Так, доля упоминаний работы в команде снизилась с 6,44% до 1,92%, грамотной речи — с 4,38% до 1,20%. В то же время работодатели стали чаще указывать точность и внимательность к деталям — доля этого требования выросла с 0,49% до 1,54%, деловое общение — с 1,54% до 2,25%, ответственность — с 0,40% до 0,98%.

«Изменения в требованиях к навыкам во многом отражают то, что происходит на самом рынке труда. В структуре спроса заметную роль играют рабочие и массовые профессии, где особенно важны конкретные профессиональные умения. Но это не означает, что гибкие навыки становятся менее нужными. Умение работать с людьми, договариваться, быстро осваивать новое востребовано в самых разных профессиях, просто применяется для решения разных задач. Поэтому соискателям важно не только перечислять такие навыки в резюме, но и показывать, как они использовали их в работе. Работодателям, в свою очередь, стоит точнее описывать необходимые компетенции. Это позволяет оценивать кандидатов по тому, что они действительно умеют, а не только по предыдущим должностям и опыту», — комментирует руководитель направления «Карьера и Навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Изменения затронули разные гибкие навыки, но их динамика заметно различается. Помимо работы в команде и грамотной речи, за четыре года сократилась доля упоминаний работы в условиях многозадачности — с 0,86% до 0,14%, работы с людьми — с 0,55% до 0,14%, креативности — с 0,29% до 0,07%.

В то же время ряд других гибких навыков стал занимать больше места в требованиях работодателей. Помимо внимательности, делового общения и ответственности, выросла доля упоминаний обучения и развития — с 0,81% до 1,39%, а также пунктуальности — с 0,06% до 0,33%.

При этом снижение общей доли гибких навыков не было равномерным. В вакансиях она сократилась с 26,3% в 2022 году до 23,9% в 2023-м и 20,5% в 2024-м, затем немного увеличилась до 20,7% в 2025 году и составила 19,3% в 2026-м. В резюме доля гибких навыков за тот же период снизилась еще заметнее — с 34,4% до 21%. В 2023 году она составляла 25,4%, в 2024-м — 19,8%, а в 2025-м — 22,4%.

На фоне этих изменений увеличивается относительная доля профессиональных навыков, связанных с конкретными рабочими задачами. Так, с 2022 по 2026 год доля навыков работы с клиентами среди упоминаний в вакансиях выросла с 10,8% до 13,5%, операционных навыков — с 8,4% до 11,6%, технических — с 3,5% до 7,7%.

Среди профессиональных навыков, которые в 2026 году чаще встречались в вакансиях, чем в резюме, — активные продажи (разница +1,14 п.п.), консультирование клиентов (+0,53 п.п.), поиск и привлечение клиентов (+0,52 п.п.), контроль качества и ремонтные работы (по +0,46 п.п.), техническое обслуживание (+0,44 п.п.).

Несмотря на снижение доли некоторых универсальных компетенций за четыре года, они по-прежнему занимают заметное место в требованиях работодателей. При этом компании и соискатели по-разному расставляют акценты при описании необходимых навыков и профессионального опыта.

Так, в 2026 году на работу в команде приходилось 1,92% упоминаний навыков в вакансиях против 0,69% в резюме — разница 1,22 п.п. Грамотная речь встречалась в требованиях работодателей более чем вдвое чаще — 1,20% против 0,50% (разница 0,69 п.п.). Аналогичная ситуация с внимательностью — 0,42% против 0,11% (0,32 п.п.) и ответственностью — 0,98% против 0,75% (0,23 п.п.).

Есть и обратные примеры. Соискатели чаще работодателей упоминают обучение и развитие — 2,57% в резюме против 1,39% в вакансиях (разница 1,19 п.п.), организаторские навыки — 2,21% против 1,66% (0,56 п.п.), деловое общение — 2,69% против 2,25% (0,44 п.п.).

При этом различия между вакансиями и резюме не означают, что соискателям действительно не хватает определенных компетенций. Они показывают, на каких навыках работодатели и кандидаты чаще делают акцент при описании требований к работе и собственного опыта.

В Северо-Западном федеральном округе среди гибких навыков, которые работодатели чаще всего указывают в вакансиях, лидируют деловое общение (2,1% от общего числа упоминаний навыков), работа в команде (2%), умение работать в коллективе (1,9%), точность и внимательность к деталям и организаторские навыки (по 1,7%), обучение и развитие (1,5%), грамотная речь (1,3%), работа с большим объемом информации (1,2%), деловая коммуникация (1,1%) и ответственность (0,9%).

Среди профессиональных навыков наиболее распространены активные продажи (1,9%), деловая переписка (1,4%), контроль качества и выкладка товаров (по 0,9%), общественное питание, розничная торговля и заключение договоров (по 0,8%).

Методика: исследование hh.ru основано на анализе структуры упоминаний топ-1000 навыков в вакансиях и резюме за 2022–2026 годы. Приведенные доли отражают относительную частоту упоминания навыков в анализируемом массиве, а не долю вакансий или резюме, содержащих соответствующий навык. Региональный анализ проведен отдельно по вакансиям за январь–сентябрь 2026 года.