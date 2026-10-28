Дновский суд оштрафовал нетрезвого нарушителя за неповиновение полиции

Дновский районный суд оштрафовал местного жителя на 2 000 рублей за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в середине октября мужчина находился в центре города Дно в состоянии алкогольного опьянения. Он шатался, выглядел неопрятно и говорил несвязно. Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть для составления административного протокола, а затем направили его в медицинское учреждение на освидетельствование. Мужчина отказался проходить проверку, чем выразил неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Суд признал жителя Дновского района виновным и назначил ему штраф в размере 2 000 рублей.