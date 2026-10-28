 
Общество

Дновский суд оштрафовал нетрезвого нарушителя за неповиновение полиции

0

Дновский районный суд оштрафовал местного жителя на 2 000 рублей за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в середине октября мужчина находился в центре города Дно в состоянии алкогольного опьянения. Он шатался, выглядел неопрятно и говорил несвязно. Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть для составления административного протокола, а затем направили его в медицинское учреждение на освидетельствование. Мужчина отказался проходить проверку, чем выразил неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Суд признал жителя Дновского района виновным и назначил ему штраф в размере 2 000 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026