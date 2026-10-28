Мирового судью могут вернуть из отставки для работы в Острове

Постановление о привлечении из отставки мирового судьи Сергея Потапова рассмотрели сегодня депутаты комитета Законодательного Собрания Псковской области по региональной политике и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Законодательное Собрание Псковской области постановляет: привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №21 в границах города Острова и Островского района судью в отставке Потапова Сергея Александровича сроком на один год», - говорится в постановлении.

Общий стаж работы Сергея Потапова составляет 21 год и 5 месяцев.