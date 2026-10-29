 
Общество

«Семейные ценности»: Брачный договор - романтический расчет или защита семьи?

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Семейные ценности».  

Когда люди решают связать свои судьбы узами брака, они думают о любви, верности и совместном будущем. Но жизнь многогранна, и финансовая сторона вопроса часто становится проверкой чувств на прочность. Сегодня ведущие Анна Соколова и Артем Татаренко поговорят о юридическом инструменте, который у одних вызывает доверие, а у других скепсис – о брачном договоре. 

В России до сих пор бытует мнение, что брачный договор - признак недоверия и «подготовка к разводу». Так ли это? Что можно, а что категорически нельзя прописать в брачном договоре? Насколько активно этим инструментом пользуются псковичи? Можно ли изменить или вовсе отменить уже подписанный брачный договор? На эти и многие другие вопросы ответит эксперт, который знает об этом документе всё — президент Нотариальной палаты Псковской области Наталья Анисимова.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области. 

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