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Семейный квиз ко Дню бабушек и дедушек прошел в Пскове

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Семейный квиз, приуроченный ко Дню бабушек и дедушек состоялся в Доме молодежи в Пскове 30 октября, сообщается в группе Клуба молодых семей Псковской области.

Фото здесь и далее: Клуб молодых семей Псковской области / ВКонтакте

Тема квиза: «От лапты до нейросети: Битва поколений». Всего зарегистрировались 18 команд.

«Все вопросы викторины составлены таким образом, что найти все верные ответы можно только объединив свои семейные усилия нескольких поколений», - отметили организаторы.

 

Призовые места распределились следующим образом:

  1. «Солнечные»;
  2. «Гоголь»;
  3. «Матрёшки».

«Очень надеемся,что вы поздравили своих самых любимых и дорогих с этим днём, если нет, то никогда не поздно!» - добавили организаторы.

Проект «Семейный игровой марафон» реализует автономная некоммерческая организация «Приоритет» при грантовой поддержке Движения Первых.

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