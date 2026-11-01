Иванов день отмечают православные сегодня

Ежегодно 1 ноября православная церковь отмечает перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, болгарского монаха и чудотворца X века, основателя Рыльского монастыря. В народном календаре праздник носит название Иванов день, или Проводы осени. В 2026 году он приходится на воскресенье.

Преподобный Иоанн Рыльский родился около 876 года в болгарском селении Скрино. Его родители были крестьянами и воспитывали детей в христианской вере. Мальчик рано осиротел и был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь. Он нанялся пастухом к состоятельному землевладельцу.

Однажды во время выпаса у Иоанна пропали корова и теленок. Хозяин обвинил пастуха в небрежности и жестоко избил его. Оставшись один, мальчик обратился к Богу с молитвой, прося помочь найти животных. Вскоре он обнаружил теленка, корова же находилась на противоположном берегу реки Струмы. Из-за сильного течения переправиться через реку было невозможно.

Иоанн вновь помолился, положил на воду свою верхнюю одежду и осенил ее крестным знамением. Затем взял теленка на руки и перешел реку, словно по сухой земле. Хозяин, наблюдавший за происходящим из укрытия, был настолько потрясен увиденным, что отпустил Иоанна со службы, наградив его и дав благословение.

Повзрослев, Иоанн решил отказаться от мирской жизни, покинул родное селение, чтобы посвятить себя молитве и монашескому служению. Некоторое время будущий святой жил при монастыре, а после принятия пострига отправился в горы, где надеялся найти уединение. Первым его пристанищем стала небольшая хижина из веток, устроенная в безлюдной местности. Однажды ночью на Иоанна напали разбойники, избили и прогнали его из хижины. В поисках нового пристанища он обнаружил глубокую пещеру, куда редко заходили люди, и поселился там.

В пещере Иоанн провел около 12 лет. Затем он перебрался в труднодоступную местность Рыльских гор, где нашел убежище в дупле большого дерева. Подвижник питался дикорастущими травами, соблюдал строгие посты и большую часть времени проводил в молитве.

По церковному преданию, возле его жилища чудесным образом выросли бобы, которые стали для отшельника дополнительной пищей. Однажды пастухи, разыскивавшие отбившихся от стада овец, случайно обнаружили жилище Иоанна. Монах пригласил путников отдохнуть и угостил их теми самыми бобами. Еды оказалось достаточно для всех, хотя едоков было много.

Один из гостей незаметно набрал бобов про запас. Однако, когда он захотел поделиться ими со спутниками по дороге домой, в сорванных стручках не оказалось зерен. Пастухи вернулись к отшельнику, признались в случившемся и попросили прощения.

После этого о необычном монахе начали рассказывать в окрестных селениях. К Иоанну приходили за советом, приводили больных, надеясь на исцеление по его молитвам. Но постоянное внимание тяготило отшельника. Он покинул свое убежище и переселился на высокую скалу, где провел семь лет практически под открытым небом, стойко перенося непогоду.

Весть о подвижнике со временем достигла болгарского царя Петра I, который пожелал лично встретиться с Иоанном и направил к нему посланников. Однако монах отказался покидать уединенное жилище, вместо этого он написал правителю письмо с духовными наставлениями.

К тому времени рядом с прежним убежищем Иоанна начали селиться другие монахи. Они устроили кельи и возвели церковь, постепенно образовав монашескую общину. Так возник Рыльский монастырь, которому предстояло стать одним из главных духовных центров Болгарии.

Иоанн принял руководство братией, наставлял учеников, следил за соблюдением монастырского устава и продолжал помогать людям, приходившим к нему за советом. При этом он не отказался от привычки время от времени удаляться для молитвы в полном одиночестве.

Около 941 года, за пять лет до смерти, преподобный составил «Завет к ученикам». В нем он призывал монахов сохранять веру, не стремиться к богатству и власти, избегать раздоров, соблюдать послушание и помогать друг другу. Сочинение стало одним из известных памятников староболгарской духовной письменности.

18 августа 946 года Иоанн Рыльский мирно скончался в возрасте около 70 лет. Ученики похоронили наставника неподалеку от пещеры, где он жил. Спустя несколько десятилетий, согласно церковному преданию, преподобный явился одному из монахов во сне и повелел открыть его могилу. Когда братия исполнила указание, иноки обнаружили нетленные мощи святого. Впоследствии их перенесли в город Средец, на месте которого находится современная София.

Впоследствии святыня не раз перемещалась в другие города. 1 июля 1469 года мощи Иоанна вернулись в Рыльский монастырь. С тех пор они находятся в обители, куда ежегодно приезжают паломники из Болгарии и других стран.

На Руси праздник в честь Иоанна Рыльского получил название Иванов день. Крестьяне считали 1 ноября временем окончательного расставания с осенью. Световой день заметно сокращался, ночные заморозки становились привычными, а на смену дождям приходил снег. В деревнях говорили: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются». Поэтому в народном календаре праздник также именовался Проводами осени и Встречей зимы.

В Иванов день было принято накрывать богатый стол. Главным угощением считались блюда из курятины. Хозяйки варили наваристый бульон с домашней лапшой, тушили мясо с овощами, запекали или жарили птицу. Особое место на столе занимал курник — закрытый пирог с начинкой из куриного мяса. Считалось, что, если достойно проводить осень и не пожалеть еды для гостей, наступающие холода не принесут семье нужды.

В Иванов день существовал обычай торжественной встречи зимы. Хозяйки собирали опавшие листья, раскладывали их перед крыльцом, а сверху стелили домотканые половики или дорожки, приглашая ее войти в жилище без злобы и суровых испытаний.

В некоторых местностях 1 ноября также называли Конюховым днем, или Конюхам отдых. Крестьяне старались не включать лошадей в тяжелую работу, а давали им передышку после осенних перевозок. Люди верили, что с наступлением ноябрьских холодов активизируется домовой конюшни. Он становится беспокойным, пугает лошадей, спутывает гривы и хвосты, портит сбрую. Поэтому мужчины внимательно осматривали стойла, проверяли крепления и старались не оставлять животных без присмотра.

Чтобы задобрить духа, хозяйки готовили сладкую кашу, оставляли кусочек свежеиспеченного хлеба или небольшую порцию праздничного угощения. Считалось, что после такого подношения домовой перестанет проказничать и будет беречь хозяйство.

На Иванов день также было принято помогать беднякам. Им подавали милостыню, делились хлебом и другой едой. Кормить полагалось и птиц — возле крыльца рассыпали зерно, чтобы привлечь пернатых во двор. Существовало поверье, что сытые птицы принесут дому удачу, а зимой помогут уберечь семью от бед.

На Руси Иванова дня побаивались. Предки верили, что в этот период темные силы становятся особенно активными и могут навредить людям, скоту и домашнему хозяйству. 1 ноября крестьяне старались не оставлять открытыми двери и окна, особенно после захода солнца. Считалось, что через них злые духи могут проникнуть в жилище и принести болезни и несчастья, пишут «Известия».