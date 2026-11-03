На «Госуслугах» теперь можно сменить мобильного оператора

Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через «Госуслуги», заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса, сообщило Минцифры РФ.

«Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на "Госуслугах". Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса», — говорится в сообщении ведомства в канале в «Макс».

Отмечается, что ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера — на сайте или в офисе оператора — сохраняются.

Так, к сервису подключены «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и другие операторы, подключенные к базе данных перенесенных номеров.

Для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах», перейти в профиль и нажать на «Сим-карты». После чего нужно выбрать номер и заполнить данные, следуя инструкции.

После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с пользователем, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно с электронной подписью. Операторы «большой четверки» и ряд других могут направить договор в приложение «Госключ». Затем абоненту выдадут сим-карту, на которую перенесут номер.