Студенческая жизнь не ограничивается лекциями, зачётами и экзаменами. Это ещё и новые знакомства, творческие идеи и совместные проекты. Теперь у студентов ПсковГУ появилось место, где всё это можно воплотить в жизнь. Многофункциональное пространство «Территория развития» открылось 3 ноября в корпусе университета на улице Некрасова, 24. Как рассказал врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, университет намерен постепенно преобразовать здание в современный центр студенческой жизни, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам врио ректора, университет хочет создать современные и привлекательные для молодёжи пространства. Преобразование здания планируют продолжить в ближайшие 2 года.
Подробнее о развитии площадки рассказал начальник управления молодёжной политики и воспитательной деятельности ПсковГУ Василий Демидов. По его словам, проект рассчитан на два этапа. Первый реализовали в этом году: отремонтировали зал и закупили необходимое оборудование. Пространство сделали мобильным, чтобы его можно было быстро подготовить к разным мероприятиям.
В новом зале смогут собираться студенческие и спортивные объединения, проводить встречи, концерты, танцевальные мероприятия и киберспортивные соревнования.
На этом преобразования не закончатся. В 2027 году в корпусе планируют оборудовать ещё два помещения для молодёжи. Они расположатся на втором этаже.
Новые помещения станут продолжением «Территории развития». Здесь студенты смогут не только проводить свободное время, но и работать над собственными инициативами, объединяться в команды и готовить совместные проекты.