Студенческая жизнь не ограничивается лекциями, зачётами и экзаменами. Это ещё и новые знакомства, творческие идеи и совместные проекты. Теперь у студентов ПсковГУ появилось место, где всё это можно воплотить в жизнь. Многофункциональное пространство «Территория развития» открылось 3 ноября в корпусе университета на улице Некрасова, 24. Как рассказал врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, университет намерен постепенно преобразовать здание в современный центр студенческой жизни, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Необходимы разные пространства для различных активностей молодёжи. Мы планируем в этом здании в идеальном варианте сделать, по сути, такой "Дом студента". Решили начать с актового зала. Нас поддержала Росмолодёжь, мы дополнительно нашли финансирование от университета, и получилось пространство, которое трансформируется под разные активности. Это и концерты, и стратегические сессии, и общение студентов, и возможность проведения различных мероприятий не только для студентов, но и для жителей города», - отметил Сергей Николаев.

По словам врио ректора, университет хочет создать современные и привлекательные для молодёжи пространства. Преобразование здания планируют продолжить в ближайшие 2 года.

«Сами студенты всегда активны, им всегда всё интересно. Поэтому я думаю, что через год или два здание заживёт новой жизнью, начиная от актового зала», - добавил он.

Подробнее о развитии площадки рассказал начальник управления молодёжной политики и воспитательной деятельности ПсковГУ Василий Демидов. По его словам, проект рассчитан на два этапа. Первый реализовали в этом году: отремонтировали зал и закупили необходимое оборудование. Пространство сделали мобильным, чтобы его можно было быстро подготовить к разным мероприятиям.

«Стулья, если надо, двигаются, убираются. Столы выносятся, ставятся. Электрическая и сетевая проводка размещена по всему периметру площадки. То есть удобно и быстро можно подключаться, настраиваться и запускаться», - пояснил Василий Демидов.

В новом зале смогут собираться студенческие и спортивные объединения, проводить встречи, концерты, танцевальные мероприятия и киберспортивные соревнования.

На этом преобразования не закончатся. В 2027 году в корпусе планируют оборудовать ещё два помещения для молодёжи. Они расположатся на втором этаже.

«Это будут модульные центры для молодёжи, пространства, которые они сами просили, с элементами дизайна, планшетами и даже техникой, компьютерами, чтобы спортивные секции и студенты могли заниматься, организовываться», - рассказал Василий Демидов.

Новые помещения станут продолжением «Территории развития». Здесь студенты смогут не только проводить свободное время, но и работать над собственными инициативами, объединяться в команды и готовить совместные проекты.