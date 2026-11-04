 
Общество

Участницы фестиваля «Мисс/Миссис Псков» посетили «Колокол»

0

Участницы фестиваля «Мисс/Миссис Псков» посетили интересный мастер-класс в Гончарной школе «Колокол», где сделали сувениры своими руками, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«На увлекательной встрече полуфиналистки попробовали себя за гончарным кругом и под руководством опытных специалистов школы сделали сувениры, которые станут необычным подарком на финальном шоу», - рассказали организаторы.
 
 

Напомним, финальное шоу фестиваля Мисс/Миссис Псков 2026 состоится 28 ноября в СРП «Простория». Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая, модель и просто красавица — Анна Калашникова. Почетными гостями церемонии финала станут  бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, С-Петербурга, В.Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.

Билеты на шоу уже скоро появятся в продаже.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026