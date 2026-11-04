Участницы фестиваля «Мисс/Миссис Псков» посетили «Колокол»

Участницы фестиваля «Мисс/Миссис Псков» посетили интересный мастер-класс в Гончарной школе «Колокол», где сделали сувениры своими руками, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«На увлекательной встрече полуфиналистки попробовали себя за гончарным кругом и под руководством опытных специалистов школы сделали сувениры, которые станут необычным подарком на финальном шоу», - рассказали организаторы.

Напомним, финальное шоу фестиваля Мисс/Миссис Псков 2026 состоится 28 ноября в СРП «Простория». Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая, модель и просто красавица — Анна Калашникова. Почетными гостями церемонии финала станут бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, С-Петербурга, В.Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.

Билеты на шоу уже скоро появятся в продаже.