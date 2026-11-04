В «Госуслугах Дом» добавили гостевой доступ

В приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность выдать гостевой доступ. Другой человек сможет передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ и отправлять заявки в управляющую организацию. Информация об этом размещена на официальном сайте «Госуслуги».

Собственник сам решает, кому и на какой срок выдать доступ. При этом гость получает возможность выполнять основные бытовые задачи, но не может принимать ключевые решения от имени владельца.

Гость может:

Передавать показания счётчиков

Оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги

Подавать заявки в управляющую организацию

Получать уведомления о событиях в доме

Гость не может:

Голосовать на общих собраниях собственников

Предоставлять гостевой доступ другим пользователям

Просматривать полную историю платежей

Доступ выдаётся только через приложение и только пользователям с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги». Случайный человек не сможет получить доступ к вашей квартире, зная только адрес или номер лицевого счёта. Собственник в любой момент может отозвать выданный доступ.