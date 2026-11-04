 
Общество

В «Госуслугах Дом» добавили гостевой доступ

0

В приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность выдать гостевой доступ. Другой человек сможет передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ и отправлять заявки в управляющую организацию. Информация об этом размещена на официальном сайте «Госуслуги».

Собственник сам решает, кому и на какой срок выдать доступ. При этом гость получает возможность выполнять основные бытовые задачи, но не может принимать ключевые решения от имени владельца.

Гость может:

  • Передавать показания счётчиков
  • Оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги
  • Подавать заявки в управляющую организацию
  • Получать уведомления о событиях в доме

Гость не может:

  • Голосовать на общих собраниях собственников
  • Предоставлять гостевой доступ другим пользователям
  • Просматривать полную историю платежей

Доступ выдаётся только через приложение и только пользователям с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги». Случайный человек не сможет получить доступ к вашей квартире, зная только адрес или номер лицевого счёта. Собственник в любой момент может отозвать выданный доступ.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026