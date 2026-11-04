В «Госуслугах Дом» добавили гостевой доступ

В приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность выдать гостевой доступ. Другой человек сможет передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ и отправлять заявки в управляющую организацию. Информация об этом размещена на официальном сайте «Госуслуги».
Собственник сам решает, кому и на какой срок выдать доступ. При этом гость получает возможность выполнять основные бытовые задачи, но не может принимать ключевые решения от имени владельца.
Гость может:
- Передавать показания счётчиков
- Оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги
- Подавать заявки в управляющую организацию
- Получать уведомления о событиях в доме
Гость не может:
- Голосовать на общих собраниях собственников
- Предоставлять гостевой доступ другим пользователям
- Просматривать полную историю платежей
Доступ выдаётся только через приложение и только пользователям с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги». Случайный человек не сможет получить доступ к вашей квартире, зная только адрес или номер лицевого счёта. Собственник в любой момент может отозвать выданный доступ.