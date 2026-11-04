До +10 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 5 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 5 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью по юго-востоку области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Днем в отдельных районах небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +0 до +5 градусов, днем от +5 до +10 градусов.

В Пскове без существенных осадков, температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

Атмосферное давление высокое.