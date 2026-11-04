«Волонтеры Победы» раздали псковичам 1500 листовок с поздравлениями на языках народов России

Акция «По строкам Победы», посвященная Дню единства народов России, от регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» прошла в сквере 60-летия Октября и на площади Ленина сегодня, 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

В рамках акции волонтеры раздавали листовки с поздравлениями с Днём народного единства на языках разных народов России. Среди них — аварский, балкарский, башкирский, бурятский, карельский, татарский, чувашский и якутский

Жители города получили порядка 1500 листовок и 1500 лент с флагом России.