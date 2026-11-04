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«Волонтеры Победы» раздали псковичам 1500 листовок с поздравлениями на языках народов России

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Акция «По строкам Победы», посвященная Дню единства народов России, от регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» прошла в сквере 60-летия Октября и на площади Ленина сегодня, 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

В рамках акции волонтеры раздавали листовки с поздравлениями с Днём народного единства на языках разных народов России. Среди них — аварский, балкарский, башкирский, бурятский, карельский, татарский, чувашский и якутский

 

Жители города получили порядка 1500 листовок и 1500 лент с флагом России.  

«Волонтеры Победы» сегодня проводят впервые акцию по строкам Победы. Это открытки, где написаны поздравления на различных языках народов. Поздравления у нас приходят от всех народов, которые проживают на территории России. Соответственно, волонтеры Победы совместно с присоединившимся центром «Войн» раздали открытки поздравительные жителям города Пскова, а также волонтеры Победы в муниципалитетах Псковской области провели акции», — рассказала региональный руководитель отделения ВОД «Волонтеры Победы» по Псковской области Юлия Бакилева.
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