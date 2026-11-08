День Сибири отмечают сегодня в России

Среди многих ассоциативных представлений о России за рубежом одной из доминантных ассоциаций является Сибирь. Это слово манит и пугает одновременно. Для большинства же русских и россиян Сибирь — не просто неотъемлемая часть России, а своего рода один из её символов, место средоточия природной и ресурсной силы, духовной крепости.

Поэтому не удивительно, что существует и праздник, посвященный этому обширному природному и историческому региону, расположенному в Северной Азии. Он отмечается ежегодно 8 ноября во многих сибирских городах и носит название День Сибири.

Своими истоками праздник уходит в конец 19 столетия, когда российский император Александр III обратился с посланием к жителям Сибири, подчёркивая великое значение этой земли в судьбе России, и пожелал её народу процветания. В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября (26 октября — по старому стилю).

Во многих городах этого необъятного края устраивались праздничные мероприятия: ярмарки и гуляния. Традиция постепенно была забыта после Гражданской войны, однако в последние годы она активно возрождается. В таких городах, как Тобольск, Тюмень, Томск, Красноярск, Енисейск, Новосибирск, Иркутск и многих других ежегодно 8 ноября в память об исторической дате, связанной с присоединением Сибири к Московскому государству устраиваются праздничные фестивали, конкурсы, концерты, выставки, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Несмотря на то, что до сих пор ведутся споры об этимологии слова «Сибирь», в ходе которых одними учёными выдвигаются, а другими оспариваются теории происхождения этого названия, дата 26 октября 1582 года – исторический факт, связанный с тем, что казаки атамана Ермака вступили в столицу Сибирского ханства — город Кашлык (Искер).

Сам поход атамана Ермака начался в 1581 году и проходил в трудных природных условиях. Передвижение осуществлялось преимущественно по рекам. На пути отряда неоднократно вставали войска хана Кучума, происходили сражения, казакам приходилось выдерживать осады, силы их постепенно сокращались, а подкрепления шли долго.

В последующие годы, уже после гибели самого Ермака, закрепление территорий Сибирского ханства за Московским государством будет осуществляться именно через строительство крепостей по берегам рек в ключевых местах и оставлением в крепостях постоянных гарнизонов. Так на карте России появились славные имена городов Тюмень, Тобольск, Берёзов, Томск, Сургут и др. Присоединение Сибири Ермаком было только начато. Этот процесс растянулся на долгие годы, что было закономерным, учитывая удалённость территорий Зауралья от Москвы, отсутствие дорог, малонаселённость территорий, сопротивление отдельных местных ханов и т.д.

Тем не менее, именно поход Ермака положил начало формированию современного политико-географического облика России, превратившейся с присоединением Сибири в огромное государство, раскинувшееся в Европейской и Азиатской частях материка. Россия приросла не просто территориями. Сибирь стала настоящим кладезем полезных ископаемых, пушного промысла, пишет calend.ru.

В настоящее время эта территория — важнейший источник минерально-сырьевой базы, энергетических ресурсов страны. И, конечно же, одним из важнейших богатств Сибири являются её жители. Недаром словом «сибиряк» подчёркивались лучшие качества людей, родившихся и выросших на этой земле.