Осознает ли собака смерть другого питомца, ответили кинологи

В доме, где присутствует несколько собак, потеря одного из любимцев может серьезно менять настроение и поведение другого питомца. Многие хозяева уверены, что собаки умеют тосковать по своему другу. Но как на самом деле питомцы воспринимают смерть? Все ли животные обязательно горюют? И как помочь своей собаке пережить потерю, ответили в Российской кинологической федерации.

«Собака не осознаёт смерть в человеческом философском смысле, как нечто необратимое и невосполнимое, но однозначно способна реагировать на потерю друга. Пожалуй, лучшее определение этого момента вывел почетный профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф (Университет Колорадо): “Собака не обязательно знает, что другое животное умерло, но знает, что сородича больше нет рядом”. При этом невозможно сравнивать, тоскует ли питомец меньше или хуже нас, поскольку природа собаки совершенно иная, и не стоит очеловечивать её мир», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Научные данные

Наука уже не раз задавалась вопросом, способна ли собака скорбеть. Прямых замеров мозга в момент утраты не существует. Имеющееся масштабное исследование, опубликованное в Scientific Reports в 2022 году, опирается на количественное свидетельство. Так 86-90% владельцев, у которых жили как минимум две собаки и одна умерла, отмечали негативные поведенческие изменения у питомца.

Среди основных изменений – повышенное внимание к хозяину, потеря интереса к играм, снижение активности, увеличение сна, проявления пугливости, снижение аппетита, усиленная вокализация. Причем симптомы, по разным данным, сохранялись от 2 до 6 месяцев и даже более. Одним из характерных изменений поведения также является поиск знакомой собаки, добавляют кинологи.

Фактор хозяина

Такие результаты – безусловно важные, но не совсем репрезентативные по той причине, что нельзя исключать человеческий фактор, отмечают кинологи. Во-первых, хозяин может стремиться замечать любые изменения в поведении собаки и сразу списывать их на тоску. Во-вторых, собаки очень хорошо считывают состояние человека. Если хозяин тоскует, плачет, то поведение питомца тоже может меняться. И здесь возникает методологическая трудность: реагирует ли собака в самом деле на смерть сородича или на настроение человека.

А если реакция отсутствует?

Это тоже вариант нормы. Горе не является универсальным сценарием. Некоторые животные порой могут выглядеть даже «бодрее» после смерти компаньона, например, если отношения между ними были напряжёнными. То есть все случаи всё-таки очень индивидуальные.

Как помочь питомцу?

Но в случае, если поведение собаки после потери друга действительно меняется, не стоит обесценивать это состояние. Особенно опасны истории, когда собака становится апатичной, начинает хуже есть. Такие проявления стресса могут негативно отразиться на здоровье. Главная помощь – сохранять рутину. Предсказуемость и знакомый режим дня помогают собаке лучше всего справиться с тревогой.

Кстати, многие ветеринары рекомендуют дать по возможности собаке обнюхать тело умершего компаньона – это снижает или устраняет поисковое поведение. А вот заводить в скором времени нового питомца кинологи не советуют. На фоне стресса старожил может отреагировать на новичка непредсказуемо.

Необходимо помнить, если всё-таки изменения в поведении длятся неделями, сопровождаются отказом от еды, нужно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы устранить медицинские проблемы.