Обещали защитить деньги и помочь заработать: мошенники обманули псковичей на миллион рублей

Жители Псковской области продолжают терять деньги из-за телефонных мошенников: на этот раз жертвами аферистов стали несколько жителей Пскова, Великих Лук и Себежа, которые лишились в общей сложности более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники связывались с гражданами по телефону и через мессенджеры. Одним предлагали перевести сбережения на «безопасный счёт», чтобы якобы защитить деньги от потери. Других заманивали обещаниями дополнительного заработка на интернет-бирже.

Поверив мошенникам, жители региона, среди которых оказались и пенсионеры, лишились своих накоплений. Пострадавшие обратились в полицию. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В УМВД призвали жителей области не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести деньги или обещают лёгкий заработок. Полицейские рекомендуют не вступать в длительные разговоры с подозрительными собеседниками. Если деньги всё же оказались в руках мошенников, необходимо как можно скорее обратиться в полицию и сообщить о случившемся в банк.