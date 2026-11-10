Как распознать катаракту и вернуть четкость зрения, рассказали в ПОКБ

«Всё как в тумане», «цвета поблекли», «читать стало невозможно» — с такими жалобами пациенты приходят к офтальмологу. И чаще всего диагноз таков: катаракта. Это одно из самых распространенных заболеваний глаз, при котором хрусталик — естественная «линза» нашего глаза — постепенно теряет прозрачность. Катаракта не болит, но без лечения неизбежно приводит к значительному снижению зрения и даже слепоте. О том, как распознать диагноз и вернуть четкость зрения, рассказали в Псковской областной клинической больнице.

Главный миф: «Нужно ждать, пока катаракта "созреет"»

Это опасное заблуждение. Современные технологии позволяют и рекомендуют оперировать катаракту на ранних стадиях. Чем раньше пройдет операция, тем проще она технически для хирурга и тем быстрее восстановление для пациента.

Как проходит современная операция?

Золотой стандарт лечения — ультразвуковая факоэмульсификация. Операция заключается в том, что офтальмолог через микропрокол роговицы вскрывает капсулу хрусталика и при помощи специального ультразвукового инструмента зарубежного производства – факоэмульсификатора – измельчает и аспирирует мутный хрусталик.

В освобожденное пространство имплантируется эластичный искусственный хрусталик, который самостоятельно занимает физиологическое положение.

При катаракте операция проводится под местной анестезией. Но бывают случаи, когда применяется общий наркоз. В основном это связано с медицинскими показаниями, либо на платной основе при отсутствии противопоказаний по желанию пациента. Операция длится около 10-15 минут, через разрез роговицы в два миллиметра. Наложение швов не требуется. Сутки пациент находится под наблюдением специалистов, затем выписывается домой.

Специалисты ПОКБ осуществляют операцию факоэмульсификации на платной основе с установкой:

Торической интраокулярной линзы для коррекции астигматизма;

Мультифокальной линзы. Мультифокальность этих офтальмологических имплантатов заключается в создании нескольких оптических зон сразу (точек фокусировки), что позволяет обеспечить отличное зрение на разные расстояния: вдаль, вблизи и на средние расстояния.

Специалисты также отмечают, что не стоит откладывать визит к врачу, если заметили затуманивание зрения, «пелену» перед глазами, ухудшение зрения в вечернее время, повышенную чувствительность к яркому свету, двоение в одном глазу, а также необходимость постоянно менять очки.

Записаться на консультацию к врачу-офтальмологу ПОКБ можно через контакт-центр: 8 (8112) 29-57-00.