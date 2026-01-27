Ильину обвинили в получении части премии начальника кадровой работы 

Сегодня Псковский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Сторона обвинения перечисляет 16 эпизодов превышения должностных полномочий (статья 286 часть 3 пункт «е» УК РФ). Еще один эпизод — требования от начальника управления кадровой работы отдать часть премий и стимулирующих выплат. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 1 миллион 380 тысяч рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все передачи осуществлялись наличными деньгами в здании университета на улице Ленина через главного бухгалтера, которая не была осведомлена о преступных намерениях, как и сам потерпевший.

Напомним, один из эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий — требования от директора института медицины отдать часть премий и стимулирующих выплат. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 1 миллион 450 тысяч рублей.

Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.



Напомним, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.