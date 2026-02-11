Сумки, часы, телефоны: что изъяли у Натальи Ильиной в ходе обысков

Изъятые в ходе обысков в кабинете и жилищах экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной предметы перечислил прокурор на очередном судебном заседании 11 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

В ходе обысков в жилье подсудимой было обнаружено множество сумок Chanel, шубы, трое часов, карта привилегий магазина ЦУМ в Москве, моноблок, компьютерная мышь.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ходе обыска в кабинете ректора были изъяты телефоны Samsung Z Fold 6 и IPhone 11.

В телефоне Samsung обнаружены переписки с соучастником преступления Сергеем Куклевым, из которых следовало, что в период написания сообщений он находился на территории Казахстана. Сторона защиты уточнила, что переписки в этой части касались исключительно научной деятельности.

Напомним, что, по версии следствия, Куклев в период с октября 2022 года по март 2025 года, являясь соучастником экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств университета путем мошенничества на общую сумму более шести миллионов рублей. Также к доказательствам приобщен договор купли-продажи автомобиля, стоимость которого составляет около 9 млн рублей.

Отметим, Наталья Ильина находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Экс-ректору вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Сегодня суд продолжает рассматривать письменные доказательства по уголовному делу.

Куклеву также назначен домашний арест.