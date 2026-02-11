 
Общество

Сумки, часы, телефоны: что изъяли у Натальи Ильиной в ходе обысков

0

Изъятые в ходе обысков в кабинете и жилищах экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной предметы перечислил прокурор на очередном судебном заседании 11 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

В ходе обысков в жилье подсудимой было обнаружено множество сумок Chanel, шубы, трое часов, карта привилегий магазина ЦУМ в Москве, моноблок, компьютерная мышь.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ходе обыска в кабинете ректора были изъяты телефоны Samsung Z Fold 6 и  IPhone 11. 

 

В телефоне Samsung обнаружены переписки с соучастником преступления Сергеем Куклевым, из которых следовало, что в период написания сообщений он находился на территории Казахстана. Сторона защиты уточнила, что переписки в этой части касались исключительно научной деятельности.

Напомним, что, по версии следствия, Куклев в период с октября 2022 года по март 2025 года, являясь соучастником экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств университета путем мошенничества на общую сумму более шести миллионов рублей. Также к доказательствам приобщен договор купли-продажи автомобиля, стоимость которого составляет около 9 млн рублей.

Отметим, Наталья Ильина находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Экс-ректору вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Сегодня суд продолжает рассматривать письменные доказательства по уголовному делу. 

Куклеву также назначен домашний арест.

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

В деле экс-ректора ПсковГУ 13 из 24 томов заняли приказы о выплатах и поощрениях

Сумки, часы, телефоны: что изъяли у Натальи Ильиной в ходе обысков

Начался очередной суд на экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026