Вокзалы Пскова и Великих Лук обслужили 651,6 тысяч человек за десять месяцев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги.

Фото: официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги

Пассажиропоток вокзалов Псков и Великие Луки составил 651,6 тысяч человек за десять месяцев 2026 года.

Вокзал Псков обслужил порядка 506,5 тысяч пассажиров, из них:

446,8 тысяч пассажиров дальнего следования;

59,7 тысяч пассажиров пригородного сообщения.

Вокзал Великие Луки обслужил более 145 тысяч пассажиров. Из них 110,2 тысяч пассажиров дальнего следования; 34,8 тысяч пассажиров пригородного сообщения.

Напомним, в январе 2026 года пассажиропоток вокзалов Пскова и Великих Лук составил 60 тысяч человек.

Кроме того, с начала года по октябрь электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков/Печоры, обслужили 676,1 тысячи человек.