Электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков/Печоры, обслужили 676,1 тысячи человек с начала года. Статистику пассажиропотока за январь-октябрь 2026 года опубликовали железнодорожники. Об этом сообщили в официальном канале октябрьской железной дороги в Max.

Напомним, что на важных для региона направлениях - в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Сухум - назначены дополнительные поезда.

В прошлом году «псковская» «Ласточка» в январе-июле перевезла более 487 тысяч пассажиров.