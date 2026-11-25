Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Чисто там, где убирают или там, где не мусорят?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило обращение от жителей микрорайона Кресты. Горожане высказывали обеспокоенность ситуацией вокруг новой спортивной площадки в Военном городке. Объект, который недавно открыли в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, рисковал утонуть в мусоре из-за путаницы с его обслуживанием.

Для всего района это единственная современная спортивная зона, которая быстро стала популярным местом для детей и молодежи. Территорию оборудовали освещением и урнами, но вот вывозить отходы оттуда перестали более двух недель назад. Баки были переполнены, а мусор разбросан вокруг — прямо на месте, где ежедневно играют дети.

Пытаясь решить проблему, псковичи обратились в «управляйку», но столкнулись с отпиской. Там пояснили, что в их обязанности входит только уборка придомовых территорий многоэтажек, а за спортплощадку и прилегающий парк должны отвечать городские службы.

В администрации города Псковской Ленте Новостей ответили, что на данный момент площадка ещё не передана на баланс администрации. Городские власти обеспокоенность жителей микрорайона услышали и оперативно отреагировали. Скопившийся мусор по обращению граждан убран, урна временно демонтирована, чтобы не допускать накопления отходов. После закрепления площадки за обслуживающей организацией муниципалитета уборка и обслуживание будут осуществляться регулярно.

Такие случаи, когда не ясно, кто должен вывозить мусор с той или иной территории в нашем регионе не редкость. Можно вспомнить, как люди не понимали, почему с контейнерных площадок не вывозят порубочные остатки после субботников или автомобильные покрышки. Многие просто не осознают, что не за весь мусор ответственен региональный оператор по обращению с ТКО. Конечно, это разделение вызывает массу неудобств, не ясно, кто и за что отвечает, однако если так уже придумано, то деваться некуда, придется «играть по этим правилам».

Сегодня мы решили узнать, как наконец-то добиться убранных улиц? Что является залогом чистоты? Чисто там, где убирают или там, где не мусорят? Об этом и не только сегодня в программе «Дневной Дозор».

Депутат Законодательного Псковской области Алексей Севастьянов уверен, что идеальная чистота в городе невозможна без осознанного участия самих жителей. Он указал на ряд бытовых привычек, которые до сих пор мешают полному благоустройству.

«На мой взгляд, чистота действительно там, где не мусорят. Мы обращаем внимание, что в городе стало значительно чище. Уборщики стали значительно лучше, значительно профессиональнее. И ещё несколько лет назад нельзя было представить, что под бордюром тротуара будут тщательно выметать и убирать скопившуюся пыль и грязь. Но при этом не надо забывать, что есть люди, которые мешают нам поддерживать чистоту. Есть те, которые всё-таки не совсем порядочные и позволяют себе из окна выкинуть окурок. Это же у нас как "здрасьте". Или, возвращаясь с дачи, выкинуть свой мусор в ближайший мусорный контейнер личного или квартирного дома. Вот здесь надо нам всем подумать: так где же чисто?».

Генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов полагает, что чистота на контейнерных площадках зависит от правильного разделения отходов. По его мнению, необходимо информировать граждан о том, что можно выбрасывать в контейнеры, а что категорически запрещено согласно новым правилам.

«Во-первых, там, где не мусорят, там будет чисто, это понятно. Поэтому нужно знать, что можно выкидывать на контейнерной площадке, а что нельзя. Если у убирающих компаний, в данном случае у регионального оператора, возникают какие-то проблемы с вывозом, то он просто обязан на следующий день подобрать все отходы, которые не вывез за предыдущую дату, грубо говоря. То есть если было нарушение графика по какой-либо причине, обязанность регионального оператора — полностью собрать все отходы, которые находились вне контейнера, в том объёме, в котором они должны там генерироваться. Но нужно чётко понимать, что у нас на большинстве контейнерных площадок лежат отходы, которые не относятся к коммунальным отходам, и региональный оператор не несёт за них ответственности. Это строительные отходы, шинные отходы, листва, ветки, порубочные остатки, трава и прочее, что запрещено складывать на контейнерные площадки согласно постановлению правительства Российской Федерации № 293 от 1 сентября 2025 года».

Экс-директор филиала «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО, Александр Киселев считает, что чистота определяется позицией и ответственностью руководителя регионального оператора.

«И люди, и уборка — это всё должно быть в совокупности. И потом все отбрыкиваются от площадок. Подождите, собственность земли же есть? Конечно, есть. От этого и надо отталкиваться. Кто собственник земли? Естественно, от этого и площадка на балансе должна присутствовать — только у собственника земли. Понимаете, здесь вы задаёте правильный вопрос, но у нас же и люди на площадку тащат всё, не хотят разбираться, что региональный оператор вывозит, а что не вывозит. Я, когда был при должности, возил всё и не добирал денег, мне не доплачивали. А сейчас я смотрю: я был недавно в Острове, региональный оператор баки возит, а это не возит. На площадках там грязь, антисанитария. Всё зависит от руководителя».

Чистота — это не только про воспитание. Это про то, кто и как выстраивает работу с отходами, полагает еще один бывший директор компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО, Сергей Пайст. Он выделил ряд системных проблем по утилизации специфических видов отходов.

«Фраза "чисто там, где убирают или там, где не мусорят" в целом, конечно, в рамках муниципалитета, как минимум города, где плотная застройка и проживание населения, плюс юридические лица и заводы, вообще не работает. То есть нельзя её применить. Это применимо в основном в тех местах, где мы отдыхаем за городом, где лес, природа и всё такое. А здесь, в данном случае, у нас существуют градостроительные планы, есть процессы, где должно быть всё продумано, в том числе полномочия органа местного самоуправления определить, как, что и по какому принципу происходит вывоз. У нас и так городской бюджет постоянно проводит конкурсные мероприятия, то есть тратит фактически бюджетные деньги для того, чтобы заниматься утилизацией шин, которые кто-то когда-то на этих колёсах ездил. Соответственно, утилизационные сборы за эти шины были заплачены. Строительные материалы нерадивые, различные строители, горе-строители и прочие выкидывают не пойми куда, и всё это накапливается. Соответственно, ни управляющая компания, ни город, ни какие-нибудь ответственные комитеты не требуют при проведении капитального строительства и ремонтов договора, например, на утилизацию, как в некоторых городах это организовано. Поэтому здесь не так, что кто-нибудь мусорит. Город всегда будет мусорить, производить отходы. И физические, и юридические лица, да даже, в принципе, насаждения все производят отходы. Но вопрос заключается ещё и в организации этого процесса. Поэтому это всё-таки приоритет власти, местного самоуправления, региональной власти — либо в комплексе. В том числе и региональный оператор должен этим заниматься».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов считает, что цивилизованное отношение к мусору является обязательным признаком разумности общества и напрямую определяет экологическую обстановку в городах. Он выделил минусы мусорной реформы.

«Понятно, что вопрос риторический: чисто там, где не мусорят, не сорят. Но так как мы живём всё-таки в городе и необходимо удовлетворять различные потребности людей для проживания, мусор является пока необходимым компонентом их жизнедеятельности. Поэтому тема обращения с мусором — это признак цивилизации, признак разумности того общества, в котором мы живём. Мы должны понимать, что эта тема должна быть разумной, продуманной, хорошо организованной. Поэтому от того, как это всё организуется, как планируется, зависит наша с вами экологическая ситуация. Мы видим, что есть города, есть общества, где проблема наличия мусора во дворах, на улицах практически отсутствует. А есть, наоборот, города и общества, где проблема обращения с мусором очень сильно влияет на экологическую обстановку из-за того, что люди не организовали нормальный процесс. Что касается территории Псковской области, то у нас происходит сейчас? Вы видите, что у нас мусорная реформа идёт, и цели у неё были очень хорошие. Но в результате региональный оператор просто превратился сейчас в регионального перевозчика мусора. Он только занимается перевозками, серьёзным разделением мусора, сортировкой, переработкой не занимается. У нас региональный оператор практически вообще бросил этим заниматься».

Псковский экоактивист Сергей Елизаров считает данный вопрос дискуссионным. Он полагает, что проблема заключается не в том, где мусорят или убирают, а в отсутствии четкого понимания того, кто несет ответственность за содержание каждой территории.

«В данном случае получается, что есть некий объект — детская площадка, установленная в комплекте с мусорным ведром. И из-за того, что возникли непонятки, на чей баланс эту площадку ставить, люди, по большому счёту, не виноваты в том, что есть мусорное ведро, а значит, появляется и мусор. Тут люди абсолютно не виноваты. Другое дело, что такие решения нужно принимать гораздо быстрее и оперативнее со стороны либо управления городского хозяйства, либо управляющей компании. Либо здесь должна быть быстрая инициатива совета дома. Потому что, если я правильно понимаю, эта детская площадка расположена на придомовой территории. Соответственно, и решение принимает совет дома. Тут нужно было просто с управляющей компанией договориться о том, чтобы эта площадка была передана управляющей компании».

Мнения спикеров разошлись: если одни ставят во главу угла воспитание и сознательность жителей, то другие акцентируют внимание на системных сбоях в работе коммунальных служб и нечетком распределении ответственности. Однако общий вывод напрашивается сам собой — чистота невозможна без синергии обоих факторов. Недостаточно просто призывать людей «не мусорить», если за ними не следует грамотная организация вывоза отходов; равно как и идеальные схемы уборки дадут сбой, если граждане продолжат игнорировать правила сортировки и пользования инфраструктурой для ТКО. Таким образом, ключ к решению проблемы лежит не в выборе между «убирают» или «не мусорят», а в четком закреплении зон ответственности и взаимной дисциплине всех участников процесса.

Александра Мошина