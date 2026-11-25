Решение Законодательного Собрания Псковской области о запрете вейпов с 1 марта 2027 года является превентивной мерой для защиты здоровья жителей региона. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил первый заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих.

«Инициатива правильная и поддержанная подавляющим большинством депутатов. Мы же видим, что творится. Мы решили, что не надо дожидаться, пока научное сообщество докажет, что это вред здоровью. Лучше мы это сделаем превентивно. Пусть лучше ученые посидят без работы, лишь бы это было на пользу нашему обществу и нашим детям. В первую очередь, это инициатива, чтобы сохранить здоровье жителей нашего региона и подрастающего поколения», – считает Игорь Дитрих.

По его словам, депутатам известны случаи употребления никотинсодержащей продукции маленькими детьми.

«Раньше, когда только появились вейпы, взрослые люди их использовали для того, чтобы или бросить курить или обойти ограничения о запрете курения в общественных местах. За последние годы возраст начала использования средств доставки никотина уменьшился. На комитете нам представляли случаи, когда десятилетние мальчики и девочки это пробовали. Это распространяется в школах. Мы должны понимать, что это мнимая безопасность. С другой стороны, хотя такой основательной доказательной базы в связи с употреблением нет, если употреблять эти средства, доза никотина, доставляемая в организм в десятки раз выше, даже чем при курении сигарет. А если в возрасте десяти лет, а возможно, и раньше, человек будет уже никотинозависимый, то дальше будет ещё хуже», – заключил Игорь Дитрих.

Напомним, розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них запретят в Псковской области с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты Законодательного Собрания в рамках 4-й сессии регпарламента.