Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала нового вице-губернатора Оксану Иванову надежным профессионалом и выразила уверенность, что она оправдает доверие главы региона.

Председатель совета мунобразований Псковской области лично знакома с деловыми качествами Оксаны Ивановой и высоко оценивает ее подход к работе.

«Честно говоря, я очень рада тому, что Оксана Игоревна заняла этот пост, потому что это очень компетентный человек. Уже много лет я работаю с ней. Все рекомендации всегда даются очень пунктуально, четко, выверенно и очень надежно», — отметила Вера Кондратьева.

Также она отметила, что данное кадровое решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выглядит вполне логичным и обоснованным.