Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала нового вице-губернатора Оксану Иванову надежным профессионалом и выразила уверенность, что она оправдает доверие главы региона.
Председатель совета мунобразований Псковской области лично знакома с деловыми качествами Оксаны Ивановой и высоко оценивает ее подход к работе.
Также она отметила, что данное кадровое решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выглядит вполне логичным и обоснованным.
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