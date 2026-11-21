1 декабря с 07:00 (по эстонскому времени) приостанавливается работа всех эстонско-российских пограничных переходов и пересечение границы. Решение эстонских властей о закрытии границы с Россией прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведеников в Мах.
Фотография: Михаил Ведерников / Мах
Официальное уведомление уже получено. В нем говорится о неопределенном сроке, при этом правительство Эстонской Республики обозначает шестимесячный период как необходимый и обоснованный.
По его словам, приграничные территории Эстонии уже заявили о возможных убытках. Подобный сценарий хорошо известен на примере Финляндии.
«Это лишение своих же граждан возможности путешествовать в страну, где можно в любом месте и в любое время оставить автомобили с номерами стран Евросоюза, где можно спокойно говорить на любом языке мира и участвовать в деловых, культурных, спортивных, развлекательных событиях. И, наконец, это наплевательское отношение к тем, у кого остались родственники в России.
Перевезти их в Эстонию люди по понятным причинам не смогут – без знания языка, а главное, без желания поддерживать позицию местной власти. А значит, ждем еще более интенсивное движение в нашем направлении. Сначала сделать, а потом посмотреть через полгода, что из этого получилось и подумать – это очень в духе эстонских властей. А мы по-прежнему готовы принимать у себя всех, кто разделяет наши ценности, и поддерживать в самый сложный период адаптации. Собака лает, караван идет», – резюмировал губернатор.