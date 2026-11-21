1 декабря с 07:00 (по эстонскому времени) приостанавливается работа всех эстонско-российских пограничных переходов и пересечение границы. Решение эстонских властей о закрытии границы с Россией прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведеников в Мах.

Фотография: Михаил Ведерников / Мах

«Власти Эстонии вновь не удивили – объявили о закрытии границы с Россией и снова выстрелили себе в ногу. 1 декабря с 07:00 (по эстонскому времени) приостанавливается работа всех эстонско-российских пограничных переходов и пересечение границы», – написал глава региона.

Официальное уведомление уже получено. В нем говорится о неопределенном сроке, при этом правительство Эстонской Республики обозначает шестимесячный период как необходимый и обоснованный.

«Но, очевидно, что результат этого "гениального" решения мы увидим раньше. Опять хотели сделать хуже России, а по факту отыгрались на своих же гражданах. Да, закрытые границы – это более сложная логистика и увеличение сроков доставки грузов. Но, мы давно адаптировались к этой ситуации и нашли альтернативные маршруты», – пояснил Михаил Ведерников.

По его словам, приграничные территории Эстонии уже заявили о возможных убытках. Подобный сценарий хорошо известен на примере Финляндии.

«Это лишение своих же граждан возможности путешествовать в страну, где можно в любом месте и в любое время оставить автомобили с номерами стран Евросоюза, где можно спокойно говорить на любом языке мира и участвовать в деловых, культурных, спортивных, развлекательных событиях. И, наконец, это наплевательское отношение к тем, у кого остались родственники в России.

Перевезти их в Эстонию люди по понятным причинам не смогут – без знания языка, а главное, без желания поддерживать позицию местной власти. А значит, ждем еще более интенсивное движение в нашем направлении. Сначала сделать, а потом посмотреть через полгода, что из этого получилось и подумать – это очень в духе эстонских властей. А мы по-прежнему готовы принимать у себя всех, кто разделяет наши ценности, и поддерживать в самый сложный период адаптации. Собака лает, караван идет», – резюмировал губернатор.