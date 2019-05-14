Спорт

Псковские боксеры и самбисты встретились с московскими спортсменами в рамках Дней региона в столице

В рамках Дней Псковской области в Москве состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами. Псковские и московские спортсмены провели в столичном центре боевых искусств 16 боев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Команды Москвы и Псковской области провели девять поединков по боксу и семь поединков по самбо. Итоговый счет по боксерским поединкам 6:3 в пользу столичных спортсменов. В боях из псковских спортсменов одержали победы 13-летний Иван Колядов из Великих Лук (в категории 54 кг), 22-летний Глеб Голик из Пскова (в категории 75 кг) и 14-летний Федор Осипов из Локни (в категории 66 кг). Лучшие боксеры получили в подарок фирменные футболки от Артура Акавова.

В соревнованиях самбистов против спортсменов из Псковской области выступили призеры первенств мира и Европы. Столичные спортсмены не оставили шансов псковичам, одержав победу 7:0 по общей сумме встреч.

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«Встретили нас тепло, организовано все на высоком уровне. Здесь отличный спортивный центр, нашим спортсменам все понравилось», - отметил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов, подводя итог мероприятия.

Дни Псковской области в Москве начались в четверг, 23 мая, с возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен кремля. Чуть позже открылись выставка-ярмарка «Псковские вкусы» и фотовыставка о достопримечательностях региона. В первый же день губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на ближайшие пять лет.