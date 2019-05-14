Спорт

В рамках Дней Псковской области в городе Москва проходят матчевые встречи по боксу и самбо

В рамках Дней Псковской области в городе Москва состоялось торжественное открытие матчевых встреч по боксу и самбо между спортивными командами Псковской области и города Москвы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состав спортивной делегации Псковской области вошли 20 человек: 9 спортсменов по боксу и 1 тренер, 7 спортсменов по самбо и 1 тренер, а также псковский боксер профессионал Артур Акавов.

«Не могут не радовать такие мероприятия. Ждем московских спортсменов в гости с ответным визитом», - заявил Артур Акавов на открытии турнира.

На церемонии открытия также выступил заместитель председателя - начальник отдела по учебно-спортивной работе комитета по физической культуре и спорту Псковской области Алексей Орлов.

«Псковская область богата спортивными талантами. У нас есть свои чемпионы и призеры Олимпийских игр. Бокс и самбо - ведущие виды спорта в Псковской области. Наши спортсмены входят в число победителей на самых различных соревнованиях, не только в России, но и в мире». Он подчеркнул, что надеется, проведение мероприятия пойдет на пользу укреплению взаимоотношений между нашими городами.

Матчевая встреча между спортивными командами города Москвы и Псковской области включит в себя проведение 9 боев по боксу и 7 поединков по самбо.