Спорт

Массовый взлет аэростатов в Великих Луках ожидается в районе 20.30

Массовый взлет аэростатов в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках ожидается в районе 20.30. Об этом сообщил спортивный директор Встречи Витольд Филюс на генеральном брифинге с пилотами в Центре соревнований.

По его словам, примерно в 20.30 ожидается, что ветер стихнет и аэростаты полетят. В 19.30 состоится запуск первого метеозонда, после этого он будет запускаться каждые полчаса для контроля ситуации.

Предполетный брифинг на месте состоится в 20.00. На текущий момент ветер идет в направлении Рига-Москва. Посадка аэростатов состоится за городом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре Встречи.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.