Спорт

В Пскове во Власьевской башне ночью прошел шахматный блиц-марафон

В Пскове стартовали первые турниры международного фестиваля «Псков-2019». Фестиваль вошел в программу празднования 220-летия со дня рождения выдающегося шахматиста, первого шахматного мастера России, уроженца Псковской губернии Александра Дмитриевича Петрова, сообщили ПЛН в областной федерации шахмат.

Первым турниром фестиваля, уже по сложившейся традиции, стал ночной блиц-марафон, который продолжался во Власьевской башне с 9 часов вечера и почти до 5 часов утра. 15 самых выносливых шахматистов, представляющих шахматные федерации России, Литвы и Украины, боролись за 12 призов, учрежденных Федерацией шахмат Псковской области.

«В этом турнире, который по сложившейся традиции стал изюминкой Псковского фестиваля, каждый любитель шахмат получает в игре с титулованным шахматистом фору по времени, которая дает весомый шанс на победу или ничью в увлекательной шахматной партии.

Победителем ночного блиц-марафона, стал мастер ФИДЕ Наум Руденко (Псковский район). Второе место у представителя города Великие Луки мастера ФИДЕ Валентина Власова, а третье место завоевал москвич Павел Эйнор. Президент федерации шахмат Псковской области и главный арбитр турнира Дмитрий Шахов вручил заслуженные призы, медали с изображением первого русского шахматного мастера А.Д. Петрова победителям и призерам соревнования», - сообщили в федерации.