Спорт

В Пскове завершился корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов»

В Пскове завершился корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов». Соревнования проводились с 15 марта по 15 июня, порядка 300 спортсменов приняли участие в играх. Корпоративный турнир набирает обороты и количество команд-участников постоянно растет. В этот раз в турнире участвовали работники 16 предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Псков.





По итогам 4-го сезона победителями золотой лиги стали: По итогам 4-го сезона победителями золотой лиги стали:

1 место ПЭМЗ

2 место УКЛАД

3 место ДНС

Победители серебряной лиги:

1 место PSKproc

2 место Ростелеком

3 место Полипласт

Подобные соревнования помогают проводить свободное время с пользой для здоровья, позволяют укрепить внутрикорпоративную культуру на предприятии и улучшают имидж самой компании.

Турнир был проведен при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.



Следующий сезон начнется осенью 2019 года. Обзоры матчей можно посмотреть в группе в социальных сетях.