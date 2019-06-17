В Пскове завершился корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов». Соревнования проводились с 15 марта по 15 июня, порядка 300 спортсменов приняли участие в играх. Корпоративный турнир набирает обороты и количество команд-участников постоянно растет. В этот раз в турнире участвовали работники 16 предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Псков.
Победители серебряной лиги:
Подобные соревнования помогают проводить свободное время с пользой для здоровья, позволяют укрепить внутрикорпоративную культуру на предприятии и улучшают имидж самой компании.
Турнир был проведен при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.
Следующий сезон начнется осенью 2019 года. Обзоры матчей можно посмотреть в группе в социальных сетях.