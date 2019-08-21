Первый чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду состоится 31 августа

31 августа в Pskov Wake Park пройдет Первый чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для участия в соревнованиях зарегистрировано уже более 50 спортсменов из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья.
Мероприятие имеет официальный спортивный статус и проходит под эгидой Федерации воднолыжного спорта Псковской области.
Состязания пройдут по 7 категориям:
1) Мужчины - Open Men
2) Женщины - Open Ladies
3) Мастерс Мужчины - Masters Men - (спортсмены от 30 лет)
4) Любители Мужчины - Amateur Men
5) Любители Женщины - Amateur Ladies
6) Вейкскейт Мужчины - Open Men
7) Вейкборд - сидячий, Мужчины - Open Men.
Начало в 10.00.