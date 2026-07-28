«Лайт», «Классик» и «Ультра»: заплыв на открытой воде Swimcup вновь состоится в Пскове

Соревнования по плаванию на открытой воде «Swimcup Псков» пройдут в Пскове 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В пятый раз город соберет спортсменов из различных регионов страны. Ожидается порядка 200 человек. Дистанции 1700, 2500 и 5000 метров возьмут свой старт под стенами Псковского крома, недалеко от Троицкого собора, а финишируют на общественном пляже возле Мирожского монастыря.

Плавательная программа мероприятия — заплывы на дистанциях «Лайт», «Классик» и «Ультра» с мобильной камерой хранения, которая привезет вещи со старта на финиш. Течение реки умеренное, заплывы на 2500 и 5000 метров пройдут сначала по течению до разворотных буев, а после разворота против легкого течения на финиш. Дистанция 1700 метров пройдет против легкого течения.

Регистрация на участие в заплыве продолжается. Подать заявку можно на официальном сайте Swimcup.