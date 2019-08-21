«Псковский городской рогейн» пройдет 7 сентября

Надо набрать максимальное количество баллов за ограниченное время. В этом году предложены форматы участия на 1, 2 и 4 часа, причем не только пеший (бегом), но и на велосипеде.
Отметим, что участникам выдаются чипы электронной отметки, нагрудные номера, карта и памятная медаль на финише. Призы победителям предоставляют магазин «Динамика», детский центр «Понарошкино» и другие спонсоры.
Организаторы приглашают любителей активного отдыха, чтобы с интересом познакомиться с живописными уголками Пскова в азартной дружной компании.
Регистрация открыта на сайте opskov.ru: https://opskov.ru/cityrogain2019/.
Массовый старт состоится в полдень 7 сентября на территории центра отдыха «Снегопад» в Финском парке. Зрители в центре соревнований смогут наблюдать на экране GPS-трансляцию движения некоторых команд.