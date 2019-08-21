Спорт

«Псковский городской рогейн» пройдет 7 сентября

В субботу, 7 сентября, состоятся очередные ежегодные соревнования по рогейну (спортивному ориентированию по выбору) на территории города Пскова. Район соревнований ограничен историческим центром (Великая - Пскова - ул. Вокзальная), а также включает в себя район Любятово и окружающие его зеленые зоны и леса, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Рогейн - это ориентирование по выбору, где каждый контрольный пункт стоит определенное количество баллов.

Надо набрать максимальное количество баллов за ограниченное время. В этом году предложены форматы участия на 1, 2 и 4 часа, причем не только пеший (бегом), но и на велосипеде.



Отметим, что участникам выдаются чипы электронной отметки, нагрудные номера, карта и памятная медаль на финише. Призы победителям предоставляют магазин «Динамика», детский центр «Понарошкино» и другие спонсоры.

Организаторы приглашают любителей активного отдыха, чтобы с интересом познакомиться с живописными уголками Пскова в азартной дружной компании.



Регистрация открыта на сайте opskov.ru: https://opskov.ru/cityrogain2019/.

Массовый старт состоится в полдень 7 сентября на территории центра отдыха «Снегопад» в Финском парке. Зрители в центре соревнований смогут наблюдать на экране GPS-трансляцию движения некоторых команд.