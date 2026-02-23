Псковская спортсменка заняла второе место в «Моржеране» в Петербурге

Псковская спортсменка Наталья Бугаева заняла второе место в «Моржеране» в Санкт-Петербурге, об этом она сообщила в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Гостья студии отметила, что такие состязания в последнее время набирают популярность. «Я моржую три года, и вот как раз-таки, мне кажется, что за эти три года подобные соревнования набрали популярность», - пояснила она.
На этом многоборье девушка завоевала «серебро». «Когда я участвовала на таких же соревнованиях год назад, я проиграла той же самой участнице, что и в этом году», - подытожила спортсменка.