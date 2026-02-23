 
Спорт

Псковская спортсменка заняла второе место в «Моржеране» в Петербурге

0

Псковская спортсменка Наталья Бугаева заняла второе место в «Моржеране» в Санкт-Петербурге, об этом она сообщила в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас в воскресенье были соревнования в Петербурге, там одна из дистанций называется "Моржеран". Это было на Гребном канале. Нужно было пробежать дистанцию или в купальнике, или в шортах и майке, а потом окунуться и плыть 50 метров в холодной воде», - поделилась Наталья Бугаева. 

Гостья студии отметила, что такие состязания в последнее время набирают популярность. «Я моржую три года, и вот как раз-таки, мне кажется, что за эти три года подобные соревнования набрали популярность», - пояснила она. 

«В целом я тренируюсь, чтобы участвовать в таких соревнованиях. Тут у меня есть свои "плюшки": как бы я и бегу неплохо, и плыву. Здесь я реально могу посоревноваться», - продолжила Наталья Бугаева.

На этом многоборье девушка завоевала «серебро». «Когда я участвовала на таких же соревнованиях год назад, я проиграла той же самой участнице, что и в этом году», - подытожила спортсменка. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026