Псковская спортсменка заняла второе место в «Моржеране» в Петербурге

Псковская спортсменка Наталья Бугаева заняла второе место в «Моржеране» в Санкт-Петербурге, об этом она сообщила в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас в воскресенье были соревнования в Петербурге, там одна из дистанций называется "Моржеран". Это было на Гребном канале. Нужно было пробежать дистанцию или в купальнике, или в шортах и майке, а потом окунуться и плыть 50 метров в холодной воде», - поделилась Наталья Бугаева.

Гостья студии отметила, что такие состязания в последнее время набирают популярность. «Я моржую три года, и вот как раз-таки, мне кажется, что за эти три года подобные соревнования набрали популярность», - пояснила она.

«В целом я тренируюсь, чтобы участвовать в таких соревнованиях. Тут у меня есть свои "плюшки": как бы я и бегу неплохо, и плыву. Здесь я реально могу посоревноваться», - продолжила Наталья Бугаева.

На этом многоборье девушка завоевала «серебро». «Когда я участвовала на таких же соревнованиях год назад, я проиграла той же самой участнице, что и в этом году», - подытожила спортсменка.