«Железные люди»: 42 км в минус 45

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди».

Ведущий Георгий Пономарев приглашает на разговор настоящих «железных» людей, и сегодня в студии — спортсменка, красавица и немного марсианка Наталья Бугаева. Она не просто пробежала марафонскую дистанцию в 42 километра, но сделала это в условиях экстремального холода — при температуре минус 45 градусов в Якутии.

В этом выпуске Наталья Бугаева расскажет о своих впечатлениях, о трудностях и открытых горизонтах бега в особенно суровых климатических условиях. Какие ощущения, переживания и вдохновение помогают преодолевать такие испытания — об этом и многом другом слушатели узнают прямо в эфире.

Начало программы — в 12:04. Смотреть видеотрансляцию можно на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.