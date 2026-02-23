ФК «Псков» впервые за шесть лет стал призером турнира полпреда

Футбольный клуб «Псков» занял третье место по итогам ежегодного турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в понедельник, 23 февраля, в матче за «бронзу» подопечные главного тренера Игоря Васильева победили воспитанников спортивной школы №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга «Звезда». Счет матча во Дворце спортивных игр «Зенит» - 2:1.

Отметим, что псковская команда стала бронзовым призером ежегодного турнира в Санкт-Петербурге в пятый раз. Трижды она занимала второе место. В последний раз псковичи становились призерами в 2020 году.

Напомним, турнир 2026 года проходил с 16 февраля. В нем участвовали 10 команд. Победитель определится сегодня в матче «Максима-Нева» - «Ленинградец» и будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: страница ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте»