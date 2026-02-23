 
Спорт

Профсоюзные соревнования по подледной рыбной ловле прошли на базе пансионата «Маево» в Псковской области

На базе пансионата «Маево» прошли профсоюзные соревнования по подледной рыбной ловле Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Событие стало традицией для любителей зимней рыбалки и активного отдыха из разных регионов. В этом году в соревнованиях участвовали 23 команды, в которых состязались 140 человек.

Команды Псковского облсовпрофа, ППО МП «Псковский тепловые сети» и команда ЗАО «Славянка» приняли участие в ежегодном Чемпионате.

Команда Псковского облсовпрофа заняла 5 место в общем командном зачете. Личные достижения команды включают 2 место Натальи Королевой в номинации «Самая крупная рыба» и 3 место в женском зачете. Лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов отметил: ««Для нас участие в этих соревнованиях — возможность не только проявить себя, но и поддержать профсоюзное единство. Пятое место среди 20 команд — достойный результат, но особенно приятно, что наши женщины показывают такой высокий уровень».

На церемонии закрытия наградили победителей. Псковский облсовпроф учредил специальные призы для команд, занявших призовые места — три сертификата на санаторно-курортное оздоровление в профсоюзном санатории «Голубые озёра». 

Заместитель председателя Дорожной территориальной организации Роспрофжел на Октябрьской железной дороге выразил благодарность участникам за борьбу и отметил поддержку Псковского облсовпрофа. Он также добавил: «Сертификаты в «Голубые озёра» — это отличная мотивация для победителей, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет только крепнуть!»

