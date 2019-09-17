Спорт

В Псковской области стартует чемпионат региона по хоккею

В Пскове в субботу, 21 сентября, начинается чемпионат области. В первом матче встретятся «Псков» и «Экспресс» (Великие Луки). Начало поединка в Ледовом дворце в 18.30. Перед началом игры пройдет торжественное открытие турнира.

В воскресенье, 22 сентября, скрестят клюшки хоккеисты псковских команд «Сталь» и «Штурм». Начало в 18.30. В 19.45 на лед выйдут участники турнира Ночной хоккейной лиги «Родина» и «Красный город».

Отметим, что чемпионат Псковской области пройдет в трех дивизионах, сформированных по итогам прошлого сезона. Команды каждого дивизиона сыграют между собой в два круга. Матчи состоятся в Ледовых дворцах Пскова и Великих Лук. Турнир завершится в мае 2020 года.