Домашний матч сыграет «Луки-Энергия»-2 с «Динамо-Карелия»

Матчи седьмого и восьмого туров чемпионата СЗФО среди мужских команд пройдут в Великих Луках 19–20 сентября. На стадионе «Экспресс» сыграют «Луки-Энергия»-2 и «Динамо-Карелия» сегодня, 19 сентября. Об этом сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Дубль команды Второй лиги «Б» возглавляет таблицу чемпионата СЗФО. «Луки-Энергия»-2 гостила в Петрозаводске 8–9 сентября и привезла с выезда четыре очка. Первый матч против «Динамо-Карелии» завершился вничью 1:1. На следующий день великолучане победили со счетом 3:2 благодаря дублю Геннадия Никитина.

«Динамо-Карелия» не имеет побед после четырех туров. Команда отстает от «Пскова» на шесть очков, от «Луки-Энергии»-2 — на семь.

Начало матча в 16:00.