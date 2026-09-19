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Псковские баскетболисты заняли второе место на суперкубке «КЭС-Баскет»

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Псковские баскетболисты проиграли соперникам из Курской области в финале международного суперкубка «КЭС-Баскет» и заняли второе место. Решающий матч состоялся сегодня и закончился со счетом 75:55, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Гуманитарный лицей Пскова 

Первая половина встречи прошла в равной борьбе: после стартовой четверти впереди была команда из Псковской области – 15:13, однако к большому перерыву соперники получили минимальное преимущество – 32:29. Решающей стала третья десятиминутка, которую будущие победители выиграли с разницей в 17 очков. 

Напомним, что юношеская баскетбольная команда псковского Гуманитарного лицея вышла в финал после того, как одержала победу над сборной Абхазии со счетом 76:47.

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