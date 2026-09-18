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Юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Пскове 19 сентября

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Муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти тренера Михаила Самарина, пройдут в Пскове 19 сентября. Состязания состоятся на акватории реки Великой в районе спортивной школы «Ника», сообщил Псковской Ленте Новостей президент Псковской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Григорий Захаров.

Первые заезды начнутся в 10:00, торжественное открытие и парад участников запланированы на 11:00. Мероприятие продлится до 16:00.

В соревнованиях ожидается участие около 100–120 спортсменов. На старт выйдут воспитанники спортивной школы «Ника» из Пскова и спортивной школы «Олимп» из Великого Новгорода.

Юные гребцы будут соревноваться в одиночных байдарках на дистанциях 200 и 500 метров. Также запланированы заезды на лодках «Дракон» на дистанции 200 метров. Кроме того, для зрителей проведут показательные выступления по парусному спорту.

Соревнования организуют в трех возрастных категориях: среди спортсменов 2014 года рождения и младше, 2012–2013 годов рождения и 2005–2011 годов рождения.

Михаил Самарин был тренером псковской спортивной школы «Ника» по гребле на байдарках и каноэ. На гребной базе он проработал 20 лет. Среди его воспитанников мастер спорта России международного класса Александр Николаев. Михаил Самарин скончался 18 сентября 2020 года в возрасте 49 лет. 

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